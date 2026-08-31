Наоми Уоттс получит почетную премию кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Британская актриса театра и кино Наоми Уоттс получит почетную премию «Доностия» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. На гала-вечере фестиваля 19 сентября она представит фильм Бена Шириняна «Домохозяйка», где сыграла главную роль.

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters Наоми Уоттс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Уоттс сочетает независимое кино с масштабными проектами как на большом, так и на малом экране»,— указано в сообщении на сайте кинофестиваля. 74-й Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 18 по 26 сентября.

Наоми Уоттс 57 лет, она дважды номинировалась на «Оскар»: впервые в 2004 году за роль в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм», второй раз — в 2013-м за фильм-катастрофу Хуана Антонио Байоны «Невозможное». Сниматься в кино Уоттс начала в 1990-х, прорывной ролью для нее стала главная героиня в «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Уоттс снималась в фильмах Питера Джексона («Кинг-Конг»), Дэвида Кроненберга («Порок на экспорт») и Клинта Иствуда («Гувер»). За роль Лесли в фильме «Бердмен» она получила премию Гильдии киноактеров США. Также среди ее наград: два «Сатурна» и премия «Независимых дух».

Евгений Белоусов