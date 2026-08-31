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Наоми Уоттс получит почетную премию кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Британская актриса театра и кино Наоми Уоттс получит почетную премию «Доностия» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. На гала-вечере фестиваля 19 сентября она представит фильм Бена Шириняна «Домохозяйка», где сыграла главную роль.

Наоми Уоттс

Наоми Уоттс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Наоми Уоттс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Уоттс сочетает независимое кино с масштабными проектами как на большом, так и на малом экране»,— указано в сообщении на сайте кинофестиваля. 74-й Кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 18 по 26 сентября.

Наоми Уоттс 57 лет, она дважды номинировалась на «Оскар»: впервые в 2004 году за роль в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм», второй раз — в 2013-м за фильм-катастрофу Хуана Антонио Байоны «Невозможное». Сниматься в кино Уоттс начала в 1990-х, прорывной ролью для нее стала главная героиня в «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Уоттс снималась в фильмах Питера Джексона («Кинг-Конг»), Дэвида Кроненберга («Порок на экспорт») и Клинта Иствуда («Гувер»). За роль Лесли в фильме «Бердмен» она получила премию Гильдии киноактеров США. Также среди ее наград: два «Сатурна» и премия «Независимых дух».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

«Честный человек всегда выглядит сексуальнее»

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Наоми Эллен Уоттс родилась 28 сентября 1968 года в Шорхэме (Великобритания). Ее мать играла в любительском театре, а отец был звукорежиссером группы Pink Floyd. После его смерти вместе с матерью и старшим братом семилетняя Наоми переехала в Австралию

Наоми Эллен Уоттс родилась 28 сентября 1968 года в Шорхэме (Великобритания). Ее мать играла в любительском театре, а отец был звукорежиссером группы Pink Floyd. После его смерти вместе с матерью и старшим братом семилетняя Наоми переехала в Австралию

Фото: из личного архива Наоми Уоттс

Наоми Уоттс пробовала себя в модельном бизнесе и в журналистике, однако в итоге решила стать актрисой. После съемок в нескольких австралийских кинокартинах актриса переехала в Лос-Анджелес

Наоми Уоттс пробовала себя в модельном бизнесе и в журналистике, однако в итоге решила стать актрисой. После съемок в нескольких австралийских кинокартинах актриса переехала в Лос-Анджелес

Фото: Patrick Riviere/Getty Images

В Лос-Анджелесе 1990-х актриса снялась в нескольких кинокартинах: «Танкистка» (кадр из фильма на фото), «Честная куртизанка», «Чужая планета». Однако они не принесли ей славы

В Лос-Анджелесе 1990-х актриса снялась в нескольких кинокартинах: «Танкистка» (кадр из фильма на фото), «Честная куртизанка», «Чужая планета». Однако они не принесли ей славы

Фото: Trilogy Entertainment Group

Широкую известность Уоттс принесли съемки в психологическом триллере Дэвида Линча (на фото) «Малхолланд-Драйв» (2001), где она исполнила одну из главных ролей: молодой девушки, приезжающей покорить Голливуд. В 2017 году актриса приняла участие в съемках продолжения сериала «Твин Пикс»

Широкую известность Уоттс принесли съемки в психологическом триллере Дэвида Линча (на фото) «Малхолланд-Драйв» (2001), где она исполнила одну из главных ролей: молодой девушки, приезжающей покорить Голливуд. В 2017 году актриса приняла участие в съемках продолжения сериала «Твин Пикс»

Фото: Reuters

Роль журналистки Рэйчел Келлер в американском ремейке японского фильма ужасов «Звонок» (кадр из фильма на фото) закрепила за ней славу. Фильм собрал в прокате $250 млн

Роль журналистки Рэйчел Келлер в американском ремейке японского фильма ужасов «Звонок» (кадр из фильма на фото) закрепила за ней славу. Фильм собрал в прокате $250 млн

Фото: Dreamworks

В 2003 году актриса снялась в картине «21 грамм», благодаря которой была номинирована на «Оскар». Ее партнерами по фильму были Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Шарлотта Генсбур. На Венецианском кинофестивале Наоми получила приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль

В 2003 году актриса снялась в картине «21 грамм», благодаря которой была номинирована на «Оскар». Ее партнерами по фильму были Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Шарлотта Генсбур. На Венецианском кинофестивале Наоми получила приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль

Фото: Jeff Christensen / AP

В 2005 году вышел ремейк фильма «Кинг-Конг», в котором Наоми сыграла роль девушки гигантской обезьяны

В 2005 году вышел ремейк фильма «Кинг-Конг», в котором Наоми сыграла роль девушки гигантской обезьяны

Фото: Stuart Ramson / AP

Актриса два года встречалась со своим коллегой Хитом Леджером, в 2004 году пара распалась. Спустя год Наоми объявила о своих отношениях с Ливом Шрайбером (на фото). У них двое детей. В 2016 году актеры расстались

Актриса два года встречалась со своим коллегой Хитом Леджером, в 2004 году пара распалась. Спустя год Наоми объявила о своих отношениях с Ливом Шрайбером (на фото). У них двое детей. В 2016 году актеры расстались

Фото: Evan Agostini / AP

В 2008 году актриса встретилась с Дональдом и Меланией Трамп (на фото) на презентации отеля и бизнес-центра будущего президента

В 2008 году актриса встретилась с Дональдом и Меланией Трамп (на фото) на презентации отеля и бизнес-центра будущего президента

Фото: Evan Agostini / AP

Наоми Уоттс также фигурирует в компьютерной игре Deadly Premonition, где внешность одной из главных персонажей была полностью с нее скопирована

Наоми Уоттс также фигурирует в компьютерной игре Deadly Premonition, где внешность одной из главных персонажей была полностью с нее скопирована

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2010 году на экраны вышел фильм Вуди Аллена (на фото) «Ты встретишь таинственного незнакомца», где Наоми сыграла одну из главных ролей. Ее партнерами по съемочной площадке стали Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас

В 2010 году на экраны вышел фильм Вуди Аллена (на фото) «Ты встретишь таинственного незнакомца», где Наоми сыграла одну из главных ролей. Ее партнерами по съемочной площадке стали Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас

Фото: Reuters

Еще в самом начале карьеры Наоми Уоттс познакомилась на прослушиваниях фильма «Флирт» (1991) с другой начинающей актрисой Николь Кидман (на фото справа), которая впоследствии стала ее лучшей подругой

Еще в самом начале карьеры Наоми Уоттс познакомилась на прослушиваниях фильма «Флирт» (1991) с другой начинающей актрисой Николь Кидман (на фото справа), которая впоследствии стала ее лучшей подругой

Фото: AP

Среди недавних киноработ, в которых приняла участие актриса, — научно-фантастический боевик Джо Карнахана «День курка». В фильме также сыграли Мел Гибсон и Фрэнк Грилло. На данный момент на счету Уотс более 80 ролей

Среди недавних киноработ, в которых приняла участие актриса, — научно-фантастический боевик Джо Карнахана «День курка». В фильме также сыграли Мел Гибсон и Фрэнк Грилло. На данный момент на счету Уотс более 80 ролей

Фото: Joel Ryan / AP

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Наоми Эллен Уоттс родилась 28 сентября 1968 года в Шорхэме (Великобритания). Ее мать играла в любительском театре, а отец был звукорежиссером группы Pink Floyd. После его смерти вместе с матерью и старшим братом семилетняя Наоми переехала в Австралию

Фото: из личного архива Наоми Уоттс

Наоми Уоттс пробовала себя в модельном бизнесе и в журналистике, однако в итоге решила стать актрисой. После съемок в нескольких австралийских кинокартинах актриса переехала в Лос-Анджелес

Фото: Patrick Riviere/Getty Images

В Лос-Анджелесе 1990-х актриса снялась в нескольких кинокартинах: «Танкистка» (кадр из фильма на фото), «Честная куртизанка», «Чужая планета». Однако они не принесли ей славы

Фото: Trilogy Entertainment Group

Широкую известность Уоттс принесли съемки в психологическом триллере Дэвида Линча (на фото) «Малхолланд-Драйв» (2001), где она исполнила одну из главных ролей: молодой девушки, приезжающей покорить Голливуд. В 2017 году актриса приняла участие в съемках продолжения сериала «Твин Пикс»

Фото: Reuters

Роль журналистки Рэйчел Келлер в американском ремейке японского фильма ужасов «Звонок» (кадр из фильма на фото) закрепила за ней славу. Фильм собрал в прокате $250 млн

Фото: Dreamworks

В 2003 году актриса снялась в картине «21 грамм», благодаря которой была номинирована на «Оскар». Ее партнерами по фильму были Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Шарлотта Генсбур. На Венецианском кинофестивале Наоми получила приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль

Фото: AP / Jeff Christensen

В 2005 году вышел ремейк фильма «Кинг-Конг», в котором Наоми сыграла роль девушки гигантской обезьяны

Фото: AP / Stuart Ramson

Актриса два года встречалась со своим коллегой Хитом Леджером, в 2004 году пара распалась. Спустя год Наоми объявила о своих отношениях с Ливом Шрайбером (на фото). У них двое детей. В 2016 году актеры расстались

Фото: AP / Evan Agostini

В 2008 году актриса встретилась с Дональдом и Меланией Трамп (на фото) на презентации отеля и бизнес-центра будущего президента

Фото: AP / Evan Agostini

Наоми Уоттс также фигурирует в компьютерной игре Deadly Premonition, где внешность одной из главных персонажей была полностью с нее скопирована

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В 2010 году на экраны вышел фильм Вуди Аллена (на фото) «Ты встретишь таинственного незнакомца», где Наоми сыграла одну из главных ролей. Ее партнерами по съемочной площадке стали Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас

Фото: Reuters

Еще в самом начале карьеры Наоми Уоттс познакомилась на прослушиваниях фильма «Флирт» (1991) с другой начинающей актрисой Николь Кидман (на фото справа), которая впоследствии стала ее лучшей подругой

Фото: AP

Среди недавних киноработ, в которых приняла участие актриса, — научно-фантастический боевик Джо Карнахана «День курка». В фильме также сыграли Мел Гибсон и Фрэнк Грилло. На данный момент на счету Уотс более 80 ролей

Фото: AP / Joel Ryan

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