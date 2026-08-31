Минфин США отказал NYT, WSJ и Bloomberg в аккредитации на встречу в рамках G20

Министерство финансов США отказало в аккредитации на мероприятие в рамках G20 нескольким журналистам из The New York Times (NYT), The Wall Street Journal и Bloomberg. Как указывает AP, министерство не объяснило, почему именно этим журналистам не разрешено освещать встречу министров финансов стран G20, проходящую в США. Глава Минфина США Скотт Бессент лишь отметил, что «это никак не связано с политическими взглядами или позицией».

Во встрече, которая проходит с 29 августа по 1 сентября в Ашвилле (штат Северная Каролина), принимают участие министры финансов, главы Центробанков и высокопоставленные чиновники стран G20. В повестке встречи вопросы конфликта США с Ираном, санкции, нестабильность на рынке облигаций, инфляция и т. д.

В агентстве Bloomberg сообщили, что аккредитацию не дали «многим» его журналистам, в том числе тем, кто работает в странах Европы и Азии. В редакции NYT заявили, что отказ американским журналистам в допуске на проходящее в США мероприятие — «это не только очередной вызывающий тревогу шаг нынешней администрации по подрыву независимой журналистики, но и нескрываемая попытка уклониться от общественного контроля».

Алена Миклашевская