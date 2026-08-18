ФАС выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в четырех регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала нарушения антимонопольного законодательства на рынке топлива в четырех регионах и выдала 68 предупреждений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Херсонское УФАС направило предупреждение одному из региональных операторов за необоснованное повышение цен на бензин и дизель в Геническом округе. После вмешательства компании предоставили документы, подтверждающие снижение стоимости топлива. В Сахалинской области предупреждение получило ООО «Альтус» за завышение цен на бензин.

Тюменское УФАС предупредило ООО «Газпромнефть — региональные продажи» за отказ рассматривать заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива в августе 2026 года. От компании потребовали согласовать все заявки. В Тверской области ООО «Эгида» направили предупреждение за изменение розничных цен на АЗС с начала июня: компании предписано привести цены к экономически обоснованному уровню.

В Хакасии после предупреждения крупной сети ХТК несколько АЗС снизили цены. Кроме этого, территориальный орган ФАС возбудил три дела по признакам картельного сговора хозяйствующих субъектов на заправках в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.