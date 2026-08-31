До сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и России

Вдоль восточной границы Финляндии и России бродят до сотни диких кабанов, которые не могут попасть на российскую территорию. Об этом сообщает Yle. Животные хотят пересечь границу, поскольку это их естественный маршрут миграции. Однако кабанам преградили путь из-за вспышки африканской чумы свиней.

Для миграции кабанов на границе Финляндии и России предусмотрены специальные ворота, однако сейчас они закрыты из-за заболевания животных на финляндской территории. Сейчас власти страны пытаются ограничить зону распространения заболевания. Для этого диких животных подкармливают и даже планируют построить вокруг очага заражения заграждение.

Вспышка африканской чумы свиней началась в конце июля, сообщило Финское управление по контролю за продуктами питания. Мертвых кабанов находили в районе Виролахти на юге Финляндии. По состоянию на 28 августа зона распространения заболевания расширяется на запад. Трупы животных находят в 40 км от первоначального очага.