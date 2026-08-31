Спрос на коммерческую недвижимость в «Москва-Сити» вырос в полтора раза

В январе—июне объем сделок с коммерческой недвижимостью в деловом кластере «Москва-Сити» вырос на 51% год к году, до 15,1 тыс. кв. м, говорится в подсчетах сервиса Asseto, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом показатель на 19% отстает от значений первой половины 2024 года, когда были переданы права на объекты суммарной площадью 18,6 тыс. кв. м. Большинство из этих переходов два года назад были техническими сделками по смене юрисдикции, уточняют аналитики.

В первой половине текущего года объем всех сделок с коммерческой недвижимостью по всей Москве составил 1,57 млн кв. м, что на 11–12% ниже прошлогоднего уровня, уточняют в Asseto. На этом фоне «Москва-Сити» выглядит вполне уверенно. В этом деловом кластере продаются блоки площадью 1–5 тыс. кв. м, поясняет управляющий директор Manufaqtury Андрей Кулагин. «Москва-Сити» включает в себя одиннадцать башен суммарной площадью нежилых помещений 2,23 млн кв. м, уточняют в Asseto. Именно более крупные приобретения стали основным источником роста в этом году, уверен господин Кулагин.

Средняя площадь приобретаемого помещения действительно выросла. Согласно Asseto, средний объем проданного лота в деловом квартале вырос на 46%, до 244 кв. м. При этом 33% от общего объема сделок пришлось на помещения площадью 100–500 кв. м и еще 33% — на объекты 1–5 тыс. кв. м. В кластере не было закрыто ни одной крупной сделки с недвижимостью более 5 тыс. кв. м.

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