Высотный сезон

Спрос на коммерческую недвижимость в «Москва-Сити» в первой половине текущего года вырос в полтора раза, в то время как в целом по городу — сократился на 11%. В будущем благодаря достройке новых башен интерес инвесторов к крупнейшему столичному деловому кластеру продолжит расти, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В январе—июне объем сделок с коммерческой недвижимостью в деловом кластере «Москва-Сити» вырос на 51% год к году, до 15,1 тыс. кв. м, говорится в подсчетах сервиса Asseto, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом показатель на 19% отстает от значений первой половины 2024 года, когда были переданы права на объекты суммарной площадью 18,6 тыс. кв. м. Большинство из этих переходов два года назад были техническими сделками по смене юрисдикции, уточняют аналитики.

В первой половине текущего года объем всех сделок с коммерческой недвижимостью по всей Москве составил 1,57 млн кв. м, что на 11–12% ниже прошлогоднего уровня, уточняют в Asseto. На этом фоне «Москва-Сити» выглядит вполне уверенно. В этом деловом кластере продаются блоки площадью 1–5 тыс. кв. м, поясняет управляющий директор Manufaqtury Андрей Кулагин. «Москва-Сити» включает в себя одиннадцать башен суммарной площадью нежилых помещений 2,23 млн кв. м, уточняют в Asseto. Именно более крупные приобретения стали основным источником роста в этом году, уверен господин Кулагин.

Средняя площадь приобретаемого помещения действительно выросла.

Согласно Asseto, средний объем проданного лота в деловом квартале вырос на 46%, до 244 кв. м. При этом 33% от общего объема сделок пришлось на помещения площадью 100–500 кв. м и еще 33% — на объекты 1–5 тыс. кв. м. В кластере не было закрыто ни одной крупной сделки с недвижимостью более 5 тыс. кв. м.

По словам партнера NF Group Станислава Бибика, это говорит прежде всего о том, что продавцов в данном сегменте рынка очень мало, а сделки носят единичный характер. Помимо этого, у объектов в «Москва-Сити» есть определенная специфика. Крупные блоки и целые здания обычно приобретают со стратегической целью, а не для последующей перепродажи. Поэтому купленные площади надолго остаются у собственников и фактически уходят с рынка, поясняет эксперт.

Собственников удерживают высокие ставки аренды в районе. По подсчетам IBC Real Estate, по итогам января—июня средняя ставка аренды в «Москва-Сити» составляла 65,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в то время как показатель по всему офисному рынку столицы — 31 тыс. руб.

Руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич ожидает, что в будущем сильный рост продаж может быть обеспечен за счет готовности новых объектов. До 2032 года девелоперами заявлено строительство шести новых башен, но в этом году не будет введено ни одного бизнес-центра, говорит директор по аренде и продажам коммерческой недвижимости «Мангазеи» Юлия Алякина. Коммерческий директор по коммерческой недвижимости MR Кермен Мастиев также напоминает, что сейчас рынок офисной недвижимости испытывает проблемы из-за общей экономической ситуации в стране. Он надеется, что по мере восстановления экономики объем сделок с офисами начнет расти.

Василий Берзин, Дарья Андрианова