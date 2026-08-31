МОК может отстранить Польшу от Олимпиады из-за коррупционного скандала

Международный олимпийский комитет (МОК) взял под контроль ситуацию в Олимпийском комитете Польши (PKOl). Его президент Радослав Песевич оказался в центре коррупционного скандала. Господина Песевича арестовали по подозрению в получении взяток от разорившегося генерального партнера организации — криптовалютной биржи Zondacrypto. Польские медиаресурсы предполагают, что головной спортивной структуре страны может грозить даже приостановка членства в МОК.

Польское издание Onet опубликовало содержание письма, отправленного в национальный олимпийский комитет страны из Международного олимпийского комитета. Его тезисы подтвердили и другие медиаресурсы. Согласно документу, МОК занимается «мониторингом» ситуации в PKOl и может применить к нему санкции вплоть до временного приостановления членства в головной структуре. С таким наказанием, как известно, в 2023 году из-за включения в состав региональных советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей столкнулся Олимпийский комитет России (ОКР). МОК отменил его два месяца назад.

Угрозы PKOl связаны со случившимся в польском спорте ЧП. В конце прошлой недели правоохранительные органы Польши задержали президента организации Радослава Песевича. Его отправили под арест на три месяца, а обвиняется господин Песевич в действиях коррупционного характера.

Подробнее — в материале «Спортивные часов не покупают».