Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Также во встрече участвуют министры экономического развития и энергетики Максим Решетников и Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.