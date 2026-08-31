Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В российскую делегацию вошли глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Также во встрече участвуют министры экономического развития и энергетики Максим Решетников и Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.