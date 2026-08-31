Липецких чиновников уличили в передаче чужого проекта новому подрядчику

Арбитражный суд Липецкой области обязал администрацию Добровского округа выплатить саранскому ООО «Экопланпроект» 14,3 млн руб. за выполненные работы по контракту, от исполнения которого заказчик отказался в одностороннем порядке. В ходе разбирательства судебная экспертиза установила, что документация, подготовленная другой компанией (ООО «СУ Ярсталь»), на 98% идентична проекту «Экопланпроекта». Уточняется, что в ключевые разделы были внесены точечные изменения, а реквизиты полностью переоформили. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и документации по планировке территории для строительства системы канализации в селе Доброе Липецкой области администрация заключила с «Экопланпроектом» в марте 2022 года за 14,3 млн руб.

В сентябре того же года администрация заключила аналогичный контракт с подмосковным ООО «СУ Ярсталь». Стоимость этого контракта в открытых источниках не указана. Согласно Rusprofile, данных об участии компании в госзакупках в качестве поставщика или заказчика нет. Подготовленную «СУ Ярсталь» документацию заказчик впоследствии представил на государственную экспертизу. В ноябре администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения первоначального контракта с «Экопланпроектом», сославшись на нарушение подрядчиком сроков.

Компания с решением не согласилась и обратилась в арбитраж, потребовав признать отказ незаконным и взыскать оплату за выполненные работы. Как установил суд, «Экопланпроект» приостанавливал работы из-за необходимости получить от заказчика дополнительные разъяснения, а готовую документацию направил администрации в установленный срок. Он пришел к выводу, что на момент одностороннего отказа работы были выполнены, а возникшая просрочка была связана с действиями самого заказчика. Решение чиновников было признано незаконным.

По данным Rusprofile, ООО «Экопланпроект» зарегистрировали в Саранске в декабре 2015 года. Основной вид деятельности — работы в сфере архитектуры, инженерных изысканий и технических консультаций. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором выступает Максим Решетихин. В 2025 году выручка компании составила 11,5 млн руб., что на 75,6% меньше, чем в 2024-м (47,1 млн руб.). Убыток составил 9,7 млн руб. против прибыли в размере 2,2 млн руб. в 2024-м. ООО «СУ Ярсталь» зарегистрировано в 2017 году в Химках Московской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Компания находится в процедуре банкротства, в связи с чем руководит конкурсный управляющий Елена Ошева. Учредителем выступает Иван Чистяков. В 2023 году выручка компании составила 332 млн руб. против 148 млн руб. годом ранее — она выросла в 2,2 раза. Чистая прибыль увеличилась с 1,4 млн до 44 млн руб. — в 31,4 раза. Актуальные показатели не раскрываются.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что муниципальное учреждение Белгорода «Управление Белгорблагоустройство» оштрафовано на 50 тыс. руб. за нарушения при закупке технической соли. Было выявлено, что управление и ООО «Литер-Транс» «действовали сообща, чтобы ограничить конкуренцию».

Мария Свиридова