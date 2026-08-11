Белгородских коммунальщиков оштрафовали за махинации с закупками соли

Муниципальное учреждение Белгорода «Управление Белгорблагоустройство» (УБГБ) оштрафовано на 50 тыс. руб. за нарушения при закупке технической соли. Региональное УФАС выявило, что УБГБ и ООО «Литер-Транс» «действовали сообща, чтобы ограничить конкуренцию», сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Литер-Транс» основано в 2011 году и зарегистрировано в Белгороде. Основной профиль компании — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. С момента основания компанией руководит генеральный директор Александр Фаустов, который также является единственным учредителем. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка ООО «Литер-Транс» составила 848 млн руб., что на 43,9% ниже показателя 2024-го (1,5 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась не столь значительно — с 47,7 до 45,4 млн руб. Права учредителя МБУ «Управление Белгорблагоустройство» осуществляет департамент городского хозяйства администрации Белгорода. Генеральным директором предприятия с 2024-го назначен Сергей Шиянов.

По информации антимонопольщиков, УБГБ провело четыре электронных аукциона на общую сумму около 70 млн руб. При этом «в документацию заложили такие требования, которые фактически отсекали других поставщиков». УФАС выдало предписание отменить процедуру и внести правки. После корректировки УБГБ заключило договор с ООО «Литер-Транс» как с единственным поставщиком.

«Такие действия нарушили принципы честной конкуренции и привели к неэффективному использованию бюджетных средств»,— заявили в УФАС по Белгородской области.

Административное дело по статье об ограничении конкуренции (ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ) возбудили на основании решения комиссии по антимонопольному делу.

В конце мая «Ъ-Черноземье» рассказывал, как белгородское УФАС семь раз подряд включило в «черный список» стройфирму, с которой региональное министерство строительства расторгло контракты на возведение домов для многодетных семей.

Денис Данилов