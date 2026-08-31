Нижегородца приговорили к 21 году за жестокое убийство фитнес-тренера

Нижегородский областной суд приговорил 41-летнего Андрея Васильева к 21 году колонии строгого режима за жестокое убийство 48-летней фитнес-тренера в лесополосе города Дзержинска. Фигуранта судили по п. п. «д, з, к» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «б» ч.2 ст.132 (иные действия сексуального характера) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Убийство произошло в августе 2025 года около реки Воложка. В тот день потерпевшая каталась там на велосипеде, а подсудимый распивал алкоголь. Он напал на жертву, душил, нанес многочисленные удары молотком и ножом, совершил действия сексуального характера и похитил деньги.

С осужденного также взыскали 2 млн руб. в счет компенсации морального вреда и 270 тыс. руб. в счет возмещения имущественного ущерба.

Галина Шамберина