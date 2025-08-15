Задержан подозреваемый в убийстве жительницы Дзержинска

Следователи задержали 40-летнего жителя Дзержинска по подозрению в убийстве, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Он признался в нападении на незнакомку в лесополосе, которую избил молотком, задушил и совершил с ней иные действия сексуального характера. После этого фигурант забрал деньги жертвы и скрылся.

Тело 48-летней жительницы Дзержинска с признаками насильственной смерти и асфиксии нашли в лесополосе рядом с рекой Воложка на прошлой неделе. Погибшая была фитнес-тренером и день убийства каталась на велосипеде.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Владимир Зубарев