В Оренбурге открыли движение по мосту через Урал спустя 4 месяца капремонта
В Оренбурге спустя четыре месяца после капремонта открыли движение по мосту через Урал на улице Донгузской. Все четыре полосы доступны для автомобилистов, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
Фото: Яна Вежлева
По словам главы Оренбургской области, работы велись круглосуточно, без полной остановки движения. Подрядчик заменил балки пролетного строения, дорожное основание, отремонтировал подъездные пути и тротуары, установил новую систему освещения.
Изначально планировалось, что с 15 июня по 1 сентября мост закроют полностью. Однако в конце мая власти изменили схему — вместо длительного перекрытия решили проводить работу в режиме краткосрочных «окон», каждое из которых включало два – три дня для монтажа и демонтажа конструкций. Первое такое «окно» пришлось на период с 5 по 8 июня. В остальное время движение ограничивали до двух полос.
Капремонт моста удалось завершить раньше установленного срока. Открытие по всем полосам стало возможным благодаря круглосуточной работе подрядчика.