В Оренбурге открыли движение по мосту через Урал спустя 4 месяца капремонта

В Оренбурге спустя четыре месяца после капремонта открыли движение по мосту через Урал на улице Донгузской. Все четыре полосы доступны для автомобилистов, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Вежлева Фото: Яна Вежлева

По словам главы Оренбургской области, работы велись круглосуточно, без полной остановки движения. Подрядчик заменил балки пролетного строения, дорожное основание, отремонтировал подъездные пути и тротуары, установил новую систему освещения.

Изначально планировалось, что с 15 июня по 1 сентября мост закроют полностью. Однако в конце мая власти изменили схему — вместо длительного перекрытия решили проводить работу в режиме краткосрочных «окон», каждое из которых включало два – три дня для монтажа и демонтажа конструкций. Первое такое «окно» пришлось на период с 5 по 8 июня. В остальное время движение ограничивали до двух полос.

Капремонт моста удалось завершить раньше установленного срока. Открытие по всем полосам стало возможным благодаря круглосуточной работе подрядчика.

Яна Вежлева