В Оренбурге начинается капремонт моста через Урал, движение ограничат

Движение транспорта планируется ограничить на мосту через реку Урал в Оренбурге. Это связано с капитальным ремонтом объекта, сообщает городская администрация.

«На мосту будет ограничено движение по двум из четырех полос. Движение будет организовано в двух направлениях»,— говорится в сообщении.

На время ремонта в районе работ установят временные ограждения. Капитальный ремонт моста через Урал в Оренбурге будет продолжаться до 1 сентября.

С 14 апреля движение на объекте будет ограничено до двух полос. Полностью закрыть движение планируется с 15 июня по 1 сентября. На этот период будет организован объезд через специальную временную переправу.

Георгий Портнов