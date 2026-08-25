Индия успешно провела испытания полностью локализованного АК-203

Индия успешно провела испытания автомата АК-203 под названием Sher, полностью собранного из комплектующих местного производства, пишет The Times Of India. Они прошли на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) в городе Корве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

IRRPL — совместное предприятие России и Индии, созданное в 2019 году при участии «Рособоронэкспорта», концерна «Калашников» и двух индийских организаций Advanced Weapons and Equipment India Limited и Munitions India Limited.

«Мы успешно изготовили и испытали первую винтовку AK-203, на 100% состоящую из индийских комплектующих и материалов <...> Это не просто локализация отдельных компонентов, а “100-процентная подлинная индигенизация” винтовки»,— сказал генерал-майор гендиректор IPRPL Кумар Шарма.

По его словам, очень скоро IRRPL выйдет на темпы выпуска одного АК-203 каждые 100 секунд. Предприятие сможет почти на год раньше поставить индийской армии около 60 тыс. винтовок, добавил Кумар Шарма.

Производство АК-203 — версии АК-200 под патрон 7,62x39 мм — IRRPL в Индии начал в январе 2023 года. Предприятие реализует контракт на поставку свыше 600 тыс. автоматов по контракту с Минобороны Индии от 2021 года.