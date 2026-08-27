Средний срок автокредита в Нижегородской области вырос на 20,3%

Средний срок автокредита в Нижегородской области в июле 2026 года увеличился по сравнению с июлем 2025 года на 20,3% — до 5 лет и 11 месяцев. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В среднем по России срок кредита на новые и подержанные автомобили увеличился на 17,4% и превысил шесть лет, подсчитали в НБКИ. Максимальные изменения показателя зафиксированы в Чувашии (+28,1%), Самарской (+26,6%), Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредита увеличился на 13,6% и на 16,3% соответственно, отмечается в сообщении.

Средний срок автокредита увеличился на фоне «довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты» в связи с повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили, добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Егор Емельянов