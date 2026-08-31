«Обучение и гуманоидов, и автономных машин требует огромных мощностей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Marcus / Reuters Фото: Steve Marcus / Reuters

Скоро посетителю автосалона Hyundai могут предложить не только новую машину, но и робота-собаку. А если кредитная история крепкая — еще и гуманоида. Компания рассматривает продажу роботов Boston Dynamics, которая полностью переходит в собственность корейского автопроизводителя, через дилерскую сеть. Пока без четких цен, сроков и списка стран. Но сама идея проста и, признаться, немного жуткая: гуманоидов хотят продавать так же, как автомобиль — через салон и в кредит.

Прежде чем предлагать робота обычному покупателю, Hyundai испытает его на своих конвейерах. В 2028 году модели Atlas должны выйти на завод компании в американском штате Джорджия — сначала чтобы подавать и раскладывать детали для сборки в определенной последовательности. К 2030 году, если испытания покажут готовность, компания намерена допустить робота к более сложным операциям, например монтажу компонентов воедино. Другими словами, машины научатся собирать другие машины.

До внедрения на производстве Hyundai испытывает гуманоидов на специальной тренировочной площадке (RMAC). Условия там максимально приближены к реальному заводу. Роботов обучают на настоящих производственных данных, проверяют перед выходом на линию, а саму территорию полигона до конца 2026 года планируют увеличить в 10 раз. Все это нужно, чтобы в контролируемой среде научить гуманоидов выполнять повторяемую работу строго без ошибок.

Параллельно автогигант развивает свои умные автомобили. Модель IONIQ 5 уже производится для роботакси-сервиса Waymo. Примерно через год Hyundai обещает первый серийный автомобиль с автопилотом уровня 2+, разработанный вместе с NVIDIA.

Обучение и гуманоидов, и автономных машин требует огромных вычислительных мощностей. Для этого к 2029 году компания намерена построить в Корее дата-центр на 100 МВт и более чем 50 тыс. графических процессоров. Это железо будет обслуживать сразу оба направления: и роботов, и автомобили.

Александр Леви