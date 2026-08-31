Жители Исландии проголосовали против вступления в ЕС
Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. Против высказались 53% участников референдума, а за продолжение переговоров проголосовали 47%. При этом интрига сохранялась до последнего: финальный результат голосования смогли зафиксировать только после пересчета голосов в Юго-Западном избирательном округе — ключевом пригороде Рейкьявика.
Для спокойной и невозмутимой Исландии явка на референдум, состоявшейся 29 августа, оказалась колоссальной: свое мнение пришли высказать 82,5% жителей. Правительство страны вынесло на голосование лишь один вопрос: должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз?
Голосование проходило на фоне повторяющихся угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в соседнюю Гренландию или «купить» ее.
Хотя Исландия является членом НАТО, сторонники вступления в ЕС утверждали, что европейская солидарность обеспечила бы большую защиту, если бы Трамп когда-либо выступил с подобными угрозами в адрес Исландии.
Подробнее — в материале «Исландские воды отторгли Евросоюз».
Власти Исландии 6 марта 2026 года сообщили о скором проведении референдума по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз, так как притязания президента США Дональда Трампа на арктические территории побудили Исландию искать защиты у Европы. Исландия, являясь полноправным членом НАТО без собственных вооруженных сил, ранее строила свою безопасность на отношениях с союзниками, в первую очередь с США, но на фоне изменившейся геополитической обстановки страна решила углубить связи с Европой.
Заявку на членство в ЕС Исландия подавала в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса, когда левоцентристская коалиция социал-демократов пришла к власти после «кастрюльной революции». Однако в 2013 году, после восстановления рынков, переговоры были заморожены, а в 2015 году заявка была фактически отозвана, поскольку власти Исландии попросили не считать страну кандидатом в ЕС.
Главным препятствием для вступления Исландии в ЕС традиционно является единая рыболовная политика Евросоюза, которая предусматривает распределение квот и доступ европейских рыболовецких судов в исландские воды. Для Исландии, которая яростно отстаивала контроль над своей 200-мильной зоной рыболовства на шельфе в ходе «тресковых войн» с Великобританией, уступка части контроля над рыболовством расценивается как угроза национальному суверенитету и «национальное предательство».