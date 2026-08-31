Жители Исландии проголосовали против вступления в ЕС

Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. Против высказались 53% участников референдума, а за продолжение переговоров проголосовали 47%. При этом интрига сохранялась до последнего: финальный результат голосования смогли зафиксировать только после пересчета голосов в Юго-Западном избирательном округе — ключевом пригороде Рейкьявика.

Для спокойной и невозмутимой Исландии явка на референдум, состоявшейся 29 августа, оказалась колоссальной: свое мнение пришли высказать 82,5% жителей. Правительство страны вынесло на голосование лишь один вопрос: должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз?

Голосование проходило на фоне повторяющихся угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в соседнюю Гренландию или «купить» ее.

Хотя Исландия является членом НАТО, сторонники вступления в ЕС утверждали, что европейская солидарность обеспечила бы большую защиту, если бы Трамп когда-либо выступил с подобными угрозами в адрес Исландии.

Подробнее — в материале «Исландские воды отторгли Евросоюз».