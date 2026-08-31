Исландские воды отторгли Евросоюз

Жители Исландии не готовы возобновлять переговоры о вступлении страны в ЕС. Против этого высказались 53% участников референдума, за — 47%. Интрига сохранялась до последнего: окончательный результат голосования смогли зафиксировать только после пересчета голосов в Юго-Западном избирательном округе — ключевом пригороде Рейкьявика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники вступления Исландии в ЕС, Рейкьявик, 30 августа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Сторонники вступления Исландии в ЕС, Рейкьявик, 30 августа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Для спокойной и невозмутимой Исландии явка на референдум, состоявшийся 29 августа, оказалась колоссальной: свое мнение пришли высказать 82,5% жителей. Правительство страны вынесло на голосование один вопрос: должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз? Положительно на него ответили 47,2% голосовавших, отрицательно — 52,8%.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир на пресс-конференции по итогам голосования призвала уважать взгляды тех, кто высказался за евроинтеграцию, добавив:

«Совершенно ясно, что при нынешнем правительстве этот вопрос больше не будет продвигаться».

Отношения Исландии с ЕС всегда складывались сложно. В 2008 году во время мирового финансового кризиса финансовая система страны рухнула за считаные дни. Разорились три крупнейших банка: Glitnir, Landsbanki и Kaupthing, долг превысил ВВП в десять раз, исландская крона обвалилась, началась гиперинфляция. Тогда на фоне массовых протестов населения к власти пришла левоцентристская коалиция социал-демократов. Их логика была проста: государство тонет, собственная валюта больше не котируется, спасти страну может только переход на евро, а для этого нужно вступить в ЕС. В июле 2009 года Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз.

Однако, когда начались предметные переговоры о евроинтеграции, процесс встал намертво. Главным камнем преткновения стала единая рыболовная политика ЕС. Брюссель требовал распределения квот и доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды. Но для Исландии делиться квотами на рыбную ловлю с материком оказалось равноценно национальному предательству. Ранее эта страна, отстаивая свой «рыболовный» суверенитет, добилась признания ее исключительной экономической зоны в пределах 200 миль от береговой линии и пережила четыре так называемые тресковые войны с Великобританией (см. справку).

В 2013 году девальвация исландской кроны оживила реальный сектор экономики: экспорт рыбы стал сверхприбыльным, одновременно начался туристический бум. Тогда на выборах победили правоцентристы — Партия независимости и Прогрессивная партия, чьим базовым электоратом были рыбопромышленники и фермеры. Новое правительство заморозило переговоры с ЕС, распустило переговорные группы, а в марте 2015 года уведомило Брюссель, что Исландия больше не считает себя страной-кандидатом.

По мнению правых политиков Исландии, статус члена Европейской экономической зоны и Шенгенского соглашения и так дает стране доступ к единому европейскому рынку и свободу передвижения, но не предполагает диктата Брюсселя в вопросах рыболовства, сельского хозяйства и налогов. Терять этот баланс ради призрачного евро никто не захотел.

Начиная с 2024 года у власти в Исландии находятся левоцентристы — коалиция партий «Социал-демократический альянс», «Возрождение» и Народной партии. Все три партии возглавляют женщины, за что правящий блок прозвали «правительством валькирий».

Разрыв всего лишь 6% между сторонниками евроинтеграции и евроскептиками показал, что страна фактически расколота по линии «столица против регионов» и «потребители против сырьевых лоббистов».

Против переговоров выступают крупные рыбопромышленные компании и жители рыболовецких поселков. Для них общая рыболовная политика ЕС, по сути, смертный приговор. Против выступили и фермеры: исландское сельское хозяйство живет в условиях жесткого протекционизма и высоких пошлин на импортное мясо и молочную продукцию. Открытие рынка для европейской агропродукции может уничтожить их бизнес.

За продолжение переговоров были прежде всего молодежь и жители Рейкьявика, которые хотят свободного рынка труда, программ академической мобильности и интеграции с Европой без визово-бюрократических барьеров.

Победили те, для кого важнее оказался суверенитет и право быть хозяином в собственных водах.

Ксения Байгарова