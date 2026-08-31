«Фильмы-байопики на тему автомобилестроения в последние годы особенно популярны»

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Фильмы-байопики на тему автомобилестроения, которое когда-то из маркетинговых соображений вынуждено было идти рука об руку с автомобильными гонками, в последние годы особенно популярны. Достаточно вспомнить «Гонку», посвященную драматичным эпизодам в жизни Ники Лауды, или «Форд против Феррари», или немного наивные проекты, посвященные жизни Энцо Феррари и Ферруччо Ламборгини (киноленты, без затей, так и названы по именам автопроизводителей и их марок).

Наконец, в октябре на наши экраны выйдет отечественный фильм «Битва моторов», рассказывающая, как строились автомобили марки «Руссо-Балт», и какие важные гоночные победы на них одерживались. А в ноябре в кинотеатрах, в том числе и российских, начнут показывать картину «Мазерати».

В основе сюжета история братьев Мазерати, которые ровно 100 лет назад, в 1926 году основали в Болонье автомобильную компанию своего имени. Братьев, к слову, было целых шесть. А кульминацией сюжета станет победа Maserati в гонках Indianapolis 500 в 1939-м и 1940-м годах. До сих пор Maserati остается единственным итальянским производителем, одержавшим победу в этих соревнованиях. И эта глава истории бренда до сих пор является важной частью его имиджа и активно используется в современных проектах компании.

Сейчас фильм находится на стадии постпродакшна, а в сеть на днях был выложен официальный трейлер. Он довольно красивый, в том числе потому, что автомобили в нем похожи на настоящие, а пейзажи не нарисованы нейросетью. Съемки проходили в окрестностях города Модена, то есть там же, где свершались исторические события, которые легли в основу сценария.

Братьев Мазерати играют итальянские актеры, чьи имена отечественному массовому зрителю мало что скажут. Но это совсем не значит, что в киноленте не будет звезд. В картине снялись Джессика Альба, Аль Пачино и Энтони Хопкинс. Последний, кстати, уже имеет в списке своих ролей фильм про гонки: ровно 20 лет назад в российском прокате был фильм «Самый быстрый Indian» с мотоциклистом Хопкинсом в главной роли.

Дмитрий Гронский