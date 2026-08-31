Правило «чет-нечет» на АЗС в Нижегородской области приостановят на 1 сентября

Система «чет-нечет» на заправках Нижегородской области временно перестанет действовать 1 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение принято в связи с тем, что на стыке августа и сентября в календаре два нечетных числа – 31 августа и 1 сентября. «Владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля», — добавили в министерстве.

Как писал «Ъ», продажу бензина на АЗС в Нижегородской области по четным и нечетным датам ввели с 9 июля. Для соблюдения правила водителями на заправках дежурят волонтеры.

Егор Емельянов