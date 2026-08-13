Волонтеры возобновляют дежурство на нижегородских АЗС
Днем 13 августа на крупных сетевых АЗС в Нижегородской области возобновится работа волонтеров. Решение в региональном министерстве энергетики и ЖКХ пояснили в том числе «неоправданным ажиотажем» и несоблюдением водителями системы «чет-нечет».
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
В министерстве добавили, что применение QR-кодов для покупки топлива на АЗС региона на сегодняшний день не планируют.
Как писал «Ъ-Приволжье», продажу бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера ввели в Нижегородской области с 9 июля.