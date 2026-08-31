Новак Джокович впервые в карьере проиграл на старте US Open

В 1/64 финала Открытого чемпионата США его победитель пятилетней давности и нынешняя восьмая ракетка мира Даниил Медведев, не отдав ни одного гейма на своей подаче, в трех сетах выиграл у француза Юго Гастона. А главной неожиданностью стартового дня в Нью-Йорке стала неудача 24-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича. 39-летний сербский ветеран впервые более чем за 20 лет не смог преодолеть стартовый раунд мейджора и за четыре с половиной часа уступил в пяти партиях аргентинцу Мариано Навоне.

Победу, одержанную Даниилом Медведевым над Юго Гастоном, пробивавшимся в основную сетку US Open через квалификацию, было бы неправильно называть совсем простой. После серии неудач, которая по большому счету преследует первую ракетку России еще с середины мая, так уж просто выигрывать невозможно.

Говорить о завершении этой серии рано, ведь результатом, соответствующим уровню теннисиста, который когда-то был первым в мире, а сейчас стоит в топ-10, на мейджорах считается минимум выход в четвертьфинал. Однако по нескольким причинам, в том числе и не зависевшим от самого Медведева, стартовая встреча сложилась для него очень комфортно.

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