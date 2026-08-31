Аксакал устал

В 1/64 финала Открытого чемпионата США его победитель пятилетней давности и нынешняя восьмая ракетка мира Даниил Медведев, не отдав ни одного гейма на своей подаче, в трех сетах выиграл у француза Юго Гастона. А главной неожиданностью стартового дня в Нью-Йорке стала неудача 24-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича. 39-летний сербский ветеран впервые более чем за 20 лет не смог преодолеть стартовый раунд мейджора и за четыре с половиной часа уступил в пяти партиях аргентинцу Мариано Навоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые за двадцать с лишним лет проиграв в первом круге турнира Большого шлема, Новак Джокович покинет первую десятку рейтинга АТР

Фото: Frank Franklin II / AP Впервые за двадцать с лишним лет проиграв в первом круге турнира Большого шлема, Новак Джокович покинет первую десятку рейтинга АТР

Фото: Frank Franklin II / AP

Победу, одержанную Даниилом Медведевым над Юго Гастоном, пробивавшимся в основную сетку US Open через квалификацию, было бы неправильно называть совсем простой. После серии неудач, которая по большому счету преследует первую ракетку России еще с середины мая, так уж просто выигрывать невозможно. Кстати, говорить о завершении этой серии рано, ведь результатом, соответствующим уровню теннисиста, который когда-то был первым в мире, а сейчас стоит в топ-10, на мейджорах считается минимум выход в четвертьфинал. Однако по нескольким причинам, в том числе и не зависевшим от самого Медведева, стартовая встреча сложилась для него очень комфортно.

Гастон, имеющий рост 173 см, относится к тем теннисистам, чья игра весьма привлекательна в тактическом плане, но недостаточно перспективна из-за отсутствия в ней необходимой по нынешним временам мощи. Чтобы переигрывать на задней линии такого соперника, как Медведев, мало искусно подкручивать мяч, провоцируя чужие ошибки, и использовать разнообразные уловки типа подач с руки, которыми французский левша несколько раз пытался выманивать россиянина к сетке. Нужно еще хотя бы иногда завершать розыгрыши самому, а вот с этим у Гастона были проблемы.

За весь матч Гастон сделал всего 11 ударов навылет, в три с лишним раза меньше, чем Медведев, который не отличался стопроцентной точностью, но отыграл брейк-пойнт во втором гейме первой партии и оставил за собой остальные ключевые очки.

В итоге — 6:4, 6:2, 6:4 за 2 часа 17 минут. Уступив год назад в Нью-Йорке на этой же стадии турнира другому французу Бенжамену Бонзи, ведя 2:0 по сетам, россиянин сейчас не позволил себе расслабиться и довел дело до логического конца.

Однако крупной неожиданности в первый день последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема избежать все же не удалось. Причем это был тот случай, когда сенсация выглядела таковой лишь с точки зрения статистики, но отнюдь не здравого смысла. Еще две недели назад на «мастерсе» в Цинциннати, где Новак Джокович в трех сетах уступил аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте, стало ясно, что на сегодняшний день 39-летний звездный ветеран испытывает явный дефицит выносливости, и любая затяжная встреча на US Open может стать для него последней. Именно так и получилось. В Нью-Йорке Джоковича остановил другой представитель аргентинской школы — находящийся в расцвете сил 25-летний Мариано Навоне.

Первые три партии, из которых две остались за Джоковичем, оказались для него слишком тяжелым испытанием, и, ведя с брейком в четвертом сете со счетом 2:1, он почувствовал себя плохо.

Серб с трудом передвигался по корту, его несколько раз сильно тошнило, и Навоне стал полным хозяином положения.

Через некоторое время теннисист, который всегда считался специалистом грунтового покрытия и до этого проиграл все четыре матча, в которых дело доходило до пятого сета, победил за 4 часа 36 минут — 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1. А ведь менее двух месяцев назад Джокович за 5 часов 15 минут выиграл самый затяжной четвертьфинал в истории Wimbledon у канадца Феликса Оже-Альяссима.

Первый круг US Open Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 7)—Юго Гастон (Франция) 6:4, 6:2, 6:4. Иржи Легечка (Чехия, 18)—Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:1, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Томми Пол (США, 20)—Коулман Вон (Гонконг) 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3. Мариано Навоне (Аргентина)—Новак Джокович (Сербия, 4) 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1. Женщины. Полина Яценко (Россия)—Рената Сарасуа (Мексика) 4:6, 6:4, 7:6 (10:7). Камилла Рахимова (Узбекистан)—Барбора Крейчикова (Чехия, 27) 7:6 (7:4), 6:2. Марта Костюк (Украина, 11)—Сторм Хантер (Австралия) 6:4, 6:1. Екатерина Александрова (Россия, 18)—Маккартни Кесслер (США) 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 3)—Габриэла Русе 6:3, 6:2. София Кенин (США)—Винус Уильямс (США) 6:2, 7:6 (8:6). Джасмин Паолини(Италия, 19)—Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 9)—Солана Сьерра (Аргентина) 6:1, 6:2.

«Это невероятно. Моя мечта свершилась! Но теперь надо восстанавливаться, а сейчас почти полночь, и пора идти спать»,— делился своими ощущениями Навоне.

Джокович потерпел свою первую стартовую неудачу на турнирах Большого шлема после фиаско на Australian Open 2006 года, где его, будучи еще всего лишь молодым перспективным теннисистом, обыграл американец Пол Голдстейн. Не сумев защитить 800 очков, начисленных ему в прошлом году на US Open за выход в полуфинал, он со своего пятого места в рейтинге опустится за пределы первой десятки, что значительно ухудшит его шансы на попадание в Турин на итоговое состязание АТР. Ну а номинальным фаворитом той четверти турнирной сетки, где находился серб, автоматически стал Медведев.

Евгений Федяков