Мишустин призвал сделать отечественные автомобили доступными для россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами назвал приоритетным обеспечение внутреннего рынка отечественными легковыми машинами. Глава кабмина подчеркнул, что транспортные средства должны соответствовать актуальным стандартам, сообщает ТАСС.

Премьер отметил, что отечественные машины «должны быть доступны широкому кругу наших граждан». «Такое поручение давал глава государства, — добавил он. — Надо сделать все для этого».

Михаил Мишустин потребовал от профильных ведомств оказать автопроизводителям комплексную поддержку.