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обновлено 11:54

Письмо военкома о мобилизации лиц «удмуртской национальности» назвали фейком

ЦУР назвал фейком копию письма военкома Удмуртии Рустама Маликова к врио главы республики Ольге Абрамовой, в котором комиссар якобы просит «оказать максимальное содействие» в формировании списков «граждан удмуртской национальности» для последующей мобилизации и отправки их в зону СВО.

Фото: ЦУР Удмуртии

Фото: ЦУР Удмуртии

«Информация является ложной. Такие меры в Удмуртии не предпринимаются и в будущем к реализации не планируются»,— сообщает пресс-служба ЦУР. Фальшивый документ распространялся в соцсетях и мессенджерах.