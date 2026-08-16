Письмо военкома о мобилизации лиц «удмуртской национальности» назвали фейком

ЦУР назвал фейком копию письма военкома Удмуртии Рустама Маликова к врио главы республики Ольге Абрамовой, в котором комиссар якобы просит «оказать максимальное содействие» в формировании списков «граждан удмуртской национальности» для последующей мобилизации и отправки их в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«Информация является ложной. Такие меры в Удмуртии не предпринимаются и в будущем к реализации не планируются»,— сообщает пресс-служба ЦУР. Фальшивый документ распространялся в соцсетях и мессенджерах.