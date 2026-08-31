Документы для ввода нижегородского Дома правительства направили в минстрой

Управление делами правительства Нижегородской области направило в минстрой комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома правительства на территории Нижегородского кремля. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», о достройке здания управделами сообщало в мае 2026 года, на тот момент было получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Сейчас управделами ожидает разрешение на ввод в эксплуатацию. Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей по-прежнему в проработке.

Строить Дом правительства начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. Впоследствии строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достроили первый блок.

Галина Шамберина