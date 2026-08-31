МИД КНДР: США усиливают враждебную политику в отношении Северной Кореи

Министерство иностранных дел КНДР опубликовало сегодня заявление, отметив усиление враждебной политики США. По мнению ведомства, об этом свидетельствуют недавние заявления США о стремлении к «полной денуклеаризации Северной Кореи» и о якобы имеющихся «нарушениях прав человека» в КНДР. Заявление МИД КНДР публикует агентство ЦТАК.

В заявлении также говорится об анонсированных американскими военными планах проведения совместных учений с участием ВС США, Японии и Южной Кореи. «Это представляет угрозу для КНДР и стран региона в том виде, в котором это запланировано. Это влечет за собой различные формы военных провокаций в отношении республики, включая шпионаж с воздуха»,— отмечает МИД КНДР.

Учитывая заявления и действия США, ведомство делает вывод о том, что администрация Дональда Трампа «в полной мере подтверждает неизменность своей враждебной политики и серьезного посягательства на суверенитет, политическую систему и интересы в сфере безопасности КНДР». Ведомство отметило, что «в столь серьезной ситуации» «бессмысленно было бы ожидать ослабления региональной напряженности», и добавило, что ядерное оружие страны остается «абсолютной гарантией защиты нашего суверенитета», а сохранение и укрепление ядерного арсенала — «самый ответственный и правильный выбор для обеспечения мира и безопасности в регионе».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношении» с лидером КНДР и отметил, что был недоволен «принятым давным-давно» решением США участвовать в этих учениях.

Алена Миклашевская