Более 100 тыс. клиентов ВТБ — представителей малого и среднего бизнеса — перешли с начала 2026 года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Банк обслуживает каждого пятого плательщика нового налогового режима в стране. Об этом в преддверии Восточного экономического форума сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. Каждый месяц режим оформляют несколько тысяч предпринимателей, 10% из них — новые клиенты, которые открывают для этого счет в ВТБ. По оценке банка, с начала 2026-го предприниматели сэкономили от перехода на новую систему 2,5 млрд руб. за счет освобождения от уплаты страховых взносов.

Чистая прибыль крупнейших брокеров сократилась по итогам полугодия почти на 30%, что отчасти связано с почти двукратным падением прибыли от торговых доходов. Выручка крупных профучастников от брокерской деятельности выросла на 40% и составила почти 42 млрд руб. Основной прирост дали комиссии на долговом рынке, в том числе доходы от размещения облигаций.

В России начали снижаться продажи цветов. Это товар не первой необходимости, поэтому на нем можно сэкономить. Общий объем продаж цветов по итогам семи месяцев 2026 года составил 266,5 млрд руб., что на 0,2% меньше, чем в январе-июле 2025 года. В натуральном же выражении реализация данной категории, как указывает собеседник «Ведомостей», сократилась на 4%.