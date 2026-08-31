В ночь на 31 августа иранские СМИ сообщили об американской атаке на остров Ларак, что стало первым ударом США по Ирану с конца июля. В ответ Иран ударил по американским базам, расположенным в Иордании и ОАЭ. Эти события стали центральной темой во многих международных СМИ, которые пытаются понять, к чему приведет новая эскалация конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ATTA KENARE / AFP Фото: ATTA KENARE / AFP

Fars (Тегеран, Иран) Директор нефтяной компании Трампу: Харк и нефтяная промышленность неудержимы В ответ на заявление Трампа о разрушении острова Харк гендиректор Национальной иранской нефтяной компании заявил: «Твиты Трампа просто смешны — ситуация в Харке спокойная и адекватная. Нефтедобывающая деятельность на этом острове не прекращалась ни на минуту». Он добавил: «Этот район неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны американо-сионистского врага, но коллеги по нефтяной промышленности и оперативные силы не позволили прекратить нефтедобычу ни на минуту». По сообщению агентства Fars, в своем последнем иллюзорном шоу против Ирана Дональд Трамп опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, демонстрирующее взрыв и пожар на нефтяных объектах острова Харк, и заявил: «Остров Харк сровняется с землей!!!»

CNBC (Нью-Джерси, США) Эскалация конфликта между США и Ираном свидетельствует о недовольстве Вашингтона медленным действием санкций Эскалация между США и Ираном в минувшие выходные свидетельствует о том, что терпение США в отношении медленной работы санкций заканчивается. «Большая часть войны с самого начала носила скорее тактический, чем стратегический характер,— полагает Иэн Ралби, эксперт по морской безопасности и президент компании Auxilium Worldwide.— Поэтому возникает вопрос: почему именно сейчас?» По словам Ралби, санкционная кампания, возможно, наносит недостаточно сильный ущерб иранскому руководству, и это не устраивает США. Угроза Трампа в адрес острова Харк, скорее всего, останется риторической. Терминал выдержал десятки ударов с начала войны, при этом его нефтяную инфраструктуру намеренно пощадили. Вместо прямого противостояния американским войскам Иран, скорее всего, будет отвечать через своих посредников и оказывать давление на судоходство и энергетические потоки. «Ключевым моментом этого конфликта с самого начала была асимметрия,— сказал Ралби.— Иранцы показали способность использовать ограниченную силу для нанесения существенного реального ущерба».

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Иран атаковал американские базы в Иордании после удара США по острову Ларак Обмен ударами стал первым всплеском насилия между двумя сторонами с конца июля. Эти удары грозят возобновить военное противостояние. Вашингтон переходит от бомбардировок к стратегии финансового давления на Тегеран, тогда как война США и Израиля против Ирана продолжается уже седьмой месяц. В последние недели Вашингтон заявляет о контроле над Ормузским проливом, утверждая, что миллионы баррелей нефти прошли по этому водному пути под защитой американских военных, несмотря на блокаду со стороны Тегерана. Тем не менее сообщения об атаках на суда в проливе поступают почти ежедневно, и Иран продолжает настаивать на закрытии водного пути. Воскресные удары показывают, что США по-прежнему готовы применять военную силу. Несмотря на усиление санкций, США хотят оказать давление на Иран и заставить его пойти на уступки в отношении своей ядерной программы и заявлений о контроле над Ормузским проливом.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания) США нанесли удары по Ирану впервые за месяц Новые удары могут означать возвращение к открытому конфликту, что было бы крайне опасно для региона, уже пострадавшего за шесть месяцев войны. Удары по острову Харк, через который проходило 90% нефтяного экспорта, до того как господин Трамп начал в феврале войну против Ирана, серьезно подорвут иранскую торговлю энергоносителями и усилят давление на экономику страны. В воскресенье появились сообщения, что представители военного руководства США высказали Питу Хегсету мнение о том, что продолжение войны с Ираном неразумно. В секретном обращении к министру обороны главы армии, ВМС и ВВС США заявили, что продолжение конфликта критическим образом ослабляет возможности Америки противостоять другим угрозам, в том числе внутри страны. Господин Трамп неоднократно повторял, что все возможности остаются открытыми, включая возобновление полномасштабного конфликта, для усиления давления на Иран. Но сейчас, спустя шесть месяцев после начала конфликта, общее мнение среди военного руководства США заключается в том, что это «слишком много и слишком долго».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик