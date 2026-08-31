Марина Пашинская назначена исполняющим обязанности главного редактора «Коммерсантъ FM»

Совет директоров издательского дома «Коммерсантъ» сообщает о назначении Марины Пашинской и. о. главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Пашинская в 2016 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Марина Пашинская в 2016 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Марина Пашинская работает на радио “Ъ” со дня его основания в 2010 году. До нынешнего назначения она занимала должность заместителя главного редактора и курировала работу эфирных подразделений.

«Совет директоров желает новому исполняющему обязанности главного редактора успехов и уверен, что назначение Марины Пашинской будет способствовать дальнейшему развитию "Коммерсантъ FM" и укреплению позиций радиостанции на российском медиарынке»,— говорится в заявлении совета директоров “Ъ”.

Алексей Воробьев, занимавший пост главного редактора «Коммерсантъ FM» с 2016 года, покидает издательский дом по личным обстоятельствам.

«Я благодарен "Коммерсанту" за годы, проведенные в издательском доме, за возможность работать с сильной профессиональной командой и вместе развивать радиостанцию. Это решение связано исключительно с личными обстоятельствами — при иных условиях я бы с удовольствием продолжил работу в "Коммерсанте", который считаю лучшим и самым успешным медиахолдингом страны»,— отметил Алексей Воробьев.

Совет директоров «Коммерсанта» выражает Алексею Воробьеву благодарность за многолетнюю работу и вклад в развитие «Коммерсантъ FM» и желает ему успехов в дальнейшем.