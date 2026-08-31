Рассмотрение апелляции по делу экс-главы Ижевска перенесли на сентябрь

Верховный суд Башкирии перенес на 9 сентября рассмотрение апелляции по уголовному делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Причина — отсутствие сведений о рассмотрении замечаний со стороны защиты на протокол судебного заседания, сообщил «Ъ-Удмуртия» источник, знакомый с процессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин, проходящие по делу в качестве фигурантов, признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.

Фигуранты свою вину не признают. Апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии подала сторона защиты.

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