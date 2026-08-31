Напавшего на прихожанок храма челябинца ждет суд

Следственный отдел по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР направил в суд уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство женщин в храме «Нечаянная Радость» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Нападение произошло утром 15 февраля в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». По версии следствия, в ходе ссоры с посетителями храма горожанин нанес ножевые ранения двум прихожанкам 53 и 74 лет. Потерпевших госпитализировали. На основании судебной экспертизы установлено, что местный житель страдает психическим заболеванием, не осознавал опасность своих действий и руководить ими не мог. Следствие просит отправить его в специализированную больницу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска. В июне этого года фигуранта перевели из СИЗО в медицинский стационар.

Виталина Ярховска