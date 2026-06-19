Напавшего на прихожанок храма челябинца перевели из СИЗО в спецбольницу

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о переводе в медицинский стационар 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство женщин в храме «Нечаянная Радость». Фигурант переведен из СИЗО в областную психоневрологическую больницу №1 до 15 июля 2026 года. Сообщает пресс-служба Центрального районного суда в Челябинске.

Ходатайство о помещении обвиняемого в специализированное учреждение поддержала прокуратура. Сторона защиты, включая адвоката и законного представителя, также не возражала против изменения условий содержания. По данным регионального ГУ МВД РФ, обвиняемый ранее уже состоял на учете в специализированном медучреждении.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, нападение произошло утром 15 февраля в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». По версии следствия, в ходе ссоры с посетителями храма обвиняемый нанес ножевые ранения двум прихожанкам 53 и 74 лет. Потерпевших госпитализировали. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).

Ранее защита пыталась обжаловать заключение фигуранта под стражу, настаивая на домашнем аресте, однако суд апелляционной инстанции оставил меру пресечения без изменений.

Евгений Рыженьков