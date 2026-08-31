Представители 80 стран подтвердили участие в ВЭФ-2026

Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

«Во Владивосток приезжают гости из государств с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию. Это создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов — от торговли и инвестиций до технологий и логистики», — сказал Антон Кобяков.

В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин, а также лидеры Индонезии, Монголии, Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Основная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 трлн руб. по ключевым направлениям развития макрорегиона. В 2025 году ВЭФ собрал около 8 тыс. участников из 75 стран. Организатор — «Росконгресс» при поддержке правительства России.