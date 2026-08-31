Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Инвесторы готовят ИИ-репетиторов. Пока дети и их родители морально готовятся к новому учебному году, рынок образовательных услуг продолжает менять свой облик. Внедрение новых технологий обещает в кратчайшие сроки изменить саму идею репетиторства. Согласно отчету аналитической компании HolonIQ за 2025 год, мировые венчурные инвестиции в EdTech превысили 2,5 млрд руб. И заметная часть этих денег приходится на инструменты на базе искусственного интеллекта.

Продуктов все больше — от ИИ-репетиторов до помощников для учителей. Но самое интригующее в том, что вера венчурных фондов в такие проекты велика уже сейчас, а результаты от новых форм репетиторства можно будет подтвердить только спустя годы. Есть вполне обнадеживающие цифры. Гарвардские исследователи сравнили занятия по физике в классе с активным обучением и занятия с ИИ-репетитором по тому же курсу.

Оказалось, что студенты с нейросетями усвоили материал примерно в два раза лучше, да еще и быстрее. Интересный результат замечен в Гане: ИИ-репетитор по математике Rori, работающий прямо в мессенджере, дал прирост успеваемости примерно на треть от обычного показателя отклонения. И это в стране, где ученики могут похвастаться разве что смартфонами.

Есть и совсем не воодушевляющие истории. Двухлетний эксперимент с ИИ-репетитором Khanmigo на платформе Khan Academy в США показал прирост успеваемости по математике всего на 0,7% от стандартного отклонения за год — далеко не революция. Умеренный эффект дал Tutor CoPilot, который подсказывает живым репетиторам, что говорить ученику: в среднем +4% к освоению темы. Причем лучшие результаты демонстрировали менее опытные репетиторы — то есть это действительно второй пилот, подстраховка, а не замена опытного специалиста.

Рынок образовательных услуг напоминает один большой эксперимент. До конца неясно, в каком именно виде искусственный интеллект будет наиболее полезен в учебном процессе. Живого профессионала, сильного педагога заменить нечем. Зато и учителям, и учащимся как будто веселее учиться — можно пробовать новые сервисы и находить им наилучшее применение.

Яна Лубнина