Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar de Evia / David McJonathan collection Фото: Edgar de Evia / David McJonathan collection

Сын еврея-маляра, бежавшего в Штаты из белорусского Пинска, уроженец Бронкса Ральф Лифшиц с детства был одержим американской мечтой. Он истово хотел стать миллионером, носить элегантные костюмы и играть в поло. Поэтому первой его дорогой покупкой стал хороший костюм, а первой работой — должность помощника продавца в магазине модной мужской одежды. В 16 лет он сменил фамилию на более американскую, став Ральфом Лореном, а в 26 лет занялся бизнесом и обрел известность, предложив Америке писк европейской моды — широкие галстуки.

С тех пор в своих коллекциях он воспевал только Америку — спокойный шик старых денег Новой Англии, брутальность ковбоев Дикого Запада, блеск ревущих 20-х. От рубашек-поло до замшевых курток с бахромой — Лорен продавал миру легенду об Америке. Он одевал героев фильмов Копполы и американских олимпийцев в Пекине. Сегодня он живет на ранчо в Колорадо и коллекционирует винтажные авто. Американская мечта все-таки ответила взаимностью своему певцу.

Павел Шинский