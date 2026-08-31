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Даже сейчас мы порой видим, как большие структуры обходят правила, чтобы решить вопрос. Но иногда подобные истории становились настолько скандальными, что просто диву даешься. Именно о таких случаях пойдет речь на этой неделе. Начну с бокса.

В этом виде спорта всегда было много скандалов, связанных с тем, что судьи несправедливо отдавали победу тому или иному бойцу. Но то, что произошло в финале Олимпиады 1988 года, до сих пор называют «ограблением века». Тогда еще молодой, талантливый боксер Рой Джонс-младший буквально разобрал своего противника — корейца Пака Сихуна. То, что поединок не завершился нокаутом, было настоящим чудом.

Казалось, что с победителем все ясно, но та Олимпиада проходила в Корее. И к изумлению всех, кто наблюдал за поединком, трое из пяти боковых судей решили отдать победу бойцу, который выступал дома. Как такое возможно, не понял даже сам победитель. Скандал грянул страшный. США, конечно, подавали протест в МОК, но чиновники все спустили на тормоза. То, что в спорт вмешалась политика, понимали все, но сделать никто ничего не смог.

Лишь спустя 10 лет чиновники Международного олимпийского комитета ошибку признали и вручили Джонсу золото игр. Причем официально американец все равно олимпийским чемпионом не считается. А в 2023 году Пак Сихун лично приехал на ранчо к Рою Джонсу и вручил ему ту самую золотую медаль, которую сам получил благодаря мощнейшему административному и политическому ресурсу.

Владимир Осипов