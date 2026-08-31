«Последовательность из четырех нот способна заставить нас ждать опасности»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

У музыки есть чит-код для человеческого мозга. Последовательность из четырех нот, которой около восьми веков, способна заставить нас ждать опасности, чьей-то гибели, липких рук страха и других отвратительных вещей. Речь о Dies irae (от лат. «день гнева») — средневековой мелодии, которая когда-то звучала на католических заупокойных службах.

Сегодня эти четыре ноты можно услышать в голливудских фильмах и сериалах: «Звездные войны», «Король Лев», «Холодное сердце» и почти классический вариант в «Сиянии» Кубрика. Почему так происходит? Мозг постоянно пытается заглянуть в будущее, и композиторы этим вовсю пользуются. Часть секрета — в самой музыке. В частности, в Dies irae напряжение создают как раз определенные интервалы и отсутствие быстрого разрешения.

Причем человеку необязательно знать историю этого произведения. Мозг способен учиться на повторяющихся музыкальных закономерностях, просто прослушивая их. Поэтому спустя сотни лет четыре ноты могут работать почти как предупреждающий знак из-за нашего накопленного опыта. Получается условный рефлекс. Даже если на экране спокойная картинка уснувшей теплой долины, не нужно ни вампиров, ни злодеев… Мелодия сделает все сама.

Анна Кулецкая