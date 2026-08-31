Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daisuke Katigawa Фото: Daisuke Katigawa

1 сентября у большинства школьников начинается новый учебный год, а значит, учителям будут дарить цветы. Если хочется сделать подарок чуть более запоминающимся, можно подарить букет сразу вместе с вазой. И я не про одноразовый пластик, а про вещь, которая останется у человека и после того, как сами цветы увянут.

История Бахметьевского хрустального завода началась еще в 1764 году, когда Алексей Иванович Бахметев с высочайшего разрешения Екатерины II основал в своем имении под Пензой хрустальную и стекольную мануфактуру. Сегодня там по-прежнему делают хрусталь, причем подходящую для такого подарка вазу можно найти всего за 8-10 тыс. руб.

Другой вариант — современное дизайнерское стекло, например, в «Доме фарфора». Nude Glass — дизайнерский бренд турецкой iecam, одного из крупнейших производителей стекла в мире, который выпускает современную посуду и предметы для дома из бессвинцового хрустального стекла и сотрудничает с международными дизайнерами. «Магнолия» высотой 32 см сочетает прозрачное стекло с насыщенно-синей верхней частью, стоит чуть больше 12 тыс. руб.

А если хочется чего-то совсем необычного, больше похожего на небольшой арт-объект или скульптуру, чем на обычную вазу, в DesignBoom сейчас есть Coppia итальянской Lineasette за 18,3 тыс. руб. Она сделана из керамогранита и представляет собой два переплетенных сосуда — цветы можно поставить в каждый из них, а когда букета уже не будет, сама ваза останется вполне самостоятельным декоративным объектом.

Анна Минакова