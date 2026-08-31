Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

У нас не принят жанр некрологов, но я просто не мог не рассказать о жизни и смерти японки Яёи Кусама. Она скончалась 14 августа 2026 года в токийской больнице в возрасте 97 лет. Там, куда добровольно ушла полвека назад – в психиатрической клине Сейва. С 10 лет она страдала зрительными галлюцинациями, ей казалось, что цветочный узор со скатерти распространяется на все поверхности комнаты и даже ее собственное тело. Она сумела сделать свою болезнь творческим методом. Ее называли «Мисс горошек» (Miss Polka Dot). За характерный узор в виде черных или красных кружочков, покрывающий практически все ее работы.

В конце 1950-х она переехала в Нью-Йорк, работала в жанре перформанса, часто используя собственное обнаженное тело, иногда применяя фаллические символы и зеркальные поверхности. Она была, таким образом, пионером перформативных практик, занимая уникальное место на перекрестке концептуального искусства, феминизма, социальной критики и психоделической культуры. Долгое время находясь на обочине в западных представлениях об авангарде, она постепенно вновь заняла центральное место в истории искусства XX века. Произошло это ближе к рубежу тысячелетий.

А в 2017 году, не покидая стен психбольницы, она открыла в Токио пятиэтажный музей, посвященный своему творчеству. Его стены вместили 600 работы Кусамы, один этаж полностью занимает тотальная инсталляция «Тыквы, кричащие о любви за пределами бесконечности». Совсем недавно, в 2023-м в витрине Фонда Луи Вуиттон в Нью-Йорке появился робот-манекен с лицом Кусамы. Страшноватая фигура рисовала на стекле ее фирменные «дотс» — «горошки». Согласно данным экспертов, работы Яёи Кусамы выставлялись на международных аукционах 14 716 раз. Рекорд составляет 10,496,000 долларов с учетом премий, за масло на холсте с названием «Untitled (Nets)» 1959 года, размером 131 на 117 сантиметров, проданную Phillips в Нью-Йорке 18 мая 2022 года.

Дмитрий Буткевич