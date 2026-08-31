Главное на рынке недвижимости к утру 31 августа

ООО «Рощинская» (структура застройщика Upside Development) приобрела у властей Москвы два земельных участка общей площадью 1,74 га в Раменках по стартовой цене — 4,9 млрд руб. Земля на ул. Генерала Дорохова находится на балансе ООО «СЗ “Волынская”», продавала компанию подконтрольная мэрии «Управление экспериментальной застройки» (УЭЗ). Застройщик обязан возвести на участках жилой комплекс площадью 181,1 тыс. кв. м. Ранее к торгам по продаже этого участка не допустили девелопера Level Group.

ЗПИФ «Вим сбережения» (находится под управлением «Вим сбережений», ранее известной как «ВТБ капитал пенсионный резерв») приобрел у девелопера «САС» участок площадью 0,15 га во 2-м Кожевническом переулке в Москве, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Сумма сделки не уточняется. Согласно объявлению о продаже, на участке можно возвести недвижимость площадью 32 тыс. кв. м. На участке располагается заброшенное здание 1855 года постройки, которое до 2012 года принадлежало полицейскому полку. Ранее здесь согласовали строительство гостиницы на 100 номеров площадью около 6 тыс. кв. м. «САС» решил продать участок после запрета на строительство апартаментов в Москве в 2024 году. В январе 2026-го торги по продаже не состоялись.

Сбербанк повторно выставил на продажу два бывших торговых комплекса группы «Регионы». ТЦ «Лапландия» площадью 72,4 тыс. кв. м в Кемерове (Октябрьский, 34) выставлен по начальной цене 2,35 млрд руб. За комплекс «Июнь» (Годовикова, 37) в Череповце площадью 45,2 тыс. кв. м продают за 1 млрд руб. Торги пройдут в конце сентября. Торговые центры перешли к Сбербанку в мае 2021 года в счет погашения долгов группы «Регионы» (владелец «Острова мечты» в Москве). В 2022 году банк пытался продать «Лапландию» за 4,56 млрд руб., а в 2024-м — «Июнь» за 1,3 млрд руб. В обоих случаях торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Власти Москвы выставили на торги право заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) на участке площадью 14,6 га в московском районе Нагатино-Садовники с начальной ценой 2,4 млрд руб. Победитель будет обязан построить многофункциональный квартал с недвижимостью общей площадью более 443 тыс. кв. м. Около 229,5 тыс. кв. м придется на жилье, а 214,2 тыс. кв. м — на социальную и производственную инфраструктуру. Площадка находится по адресу Варшавское шоссе, владение 37 и Нагатинская, владение 3А/6 — рядом с Москвой-рекой. Торги запланированы на 29 сентября.

Чистая прибыль по МСФО девелопера «Инград» упала в первой половине 2026 года на 73% и составила 1 млрд руб. При этом в прошлогодний результат входили 7,4 млрд руб. разового дохода от продажи дочерних компаний. Прибыль от операционной деятельности выросла на 8% — до 4,6 млрд руб. Выручка застройщика выросла также на 8% и составила 21,7 млрд руб. Общий объем кредитов и займов увеличился на 5% — до 109,8 млрд руб. Аудиторы обнаружили, что компания нарушила условия нескольких кредитных договоров на 50,8 млрд руб. из-за бюрократических задержек, однако кредиторы согласились не применять санкции.

Чистый убыток застройщика «Самолет» по МСФО за первую половину 2026 года составил 22,3 млрд руб. в первом полугодии против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за январь-июнь упала на 31% — до 117,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 27% — до 41,8 млрд руб. Обязательства компании выросли за полгода на 4% и составили 1 трлн руб. Скорректированный чистый долг вырос на 14% — до 424,6 млрд руб. При этом корпоративный долг снизился на 6% и составил 112,7 млрд руб. Акции «Самолета» негативно отреагировали на результаты: на минимуме бумаги торговались на уровне 337 руб. за штуку (-5,8%). Финансовые результаты в компании объяснили снижением спроса на рынке недвижимости из-за сокращения программ семейной ипотеки и дороговизны рыночной ипотеки.

Чистый убыток по МСФО девелопера ЛСР за первую половину 2026 года вырос в 23 раза и составил 57,6 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 0,7% — до 97,1 млрд руб. Главной причиной называется обесценение проданной дочерней компании на 46,8 млрд руб. Кроме того, в компании отметили рост процентных выплат по кредитам. Обязательства ЛСР выросли менее чем на 1% и достигли к 30 июня 529,9 млрд руб. При этом краткосрочная часть долга выросла на 60% — до 57,3 млрд руб.