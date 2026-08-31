Экс-глава ЮВЖД завершил спор с бизнесменом из Дагестана о продаже доли в карьере

Бывший глава Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Анатолий Володько обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением об отмене обеспечительных мер в отношении соучредителя воронежского ООО «Карьер Горожанский» — Рустама Ахмедова — в виде запрета отчуждать его долю в 66,67% в уставном капитале общества, а ФНС — совершать перерегистрацию этой доли. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Володько (справа)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Анатолий Володько (справа)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господин Володько пояснил, что стороны расторгли спорный договор купли-продажи доли в компании, и приложил к заявлению копию документа, подтверждающего расторжение сделки. Так как спор был урегулирован в досудебном порядке, суд отменил принятые в отношении Рустама Ахмедова обеспечительные меры.

По данным Rusprofile на 31 августа, Рустам Ахмедов все еще числится соучредителем ООО «Карьер Горожанский». Его доля составляет 66,67%. Еще 33,33% владеет Манвел Татосян. Анатолий Володько являлся соучредителем компании с августа 2019 года по апрель 2025-го.

Параллельно в воронежском арбитраже продолжает рассматриваться иск господина Володько к самому ООО «Карьер Горожанский». Сумма требований составляет 62 млн руб. Речь идет о взыскании задолженности по договорам займа и процентах за неправомерное удержание денег. Подробности претензий не раскрываются. Ближайшее судебное заседание назначено на 20 октября.

При подаче иска к дагестанскому предпринимателю экс-глава ЮВЖД пояснял, что в апреле 2025 года продал свою долю в компании Рустаму Ахмедову за 250 млн руб. При этом 100 млн руб. покупатель должен был выплатить до 23 апреля прошлого года, а еще 150 млн руб. вносить равными платежами по 37,5 млн руб. каждые шесть месяцев в течение двух лет — до 1 мая 2027 года. Однако, как указал господин Володько, ему не поступило ни рубля.

В конце июля этого года бизнесмен направил Рустаму Ахмедову претензию о расторжении договора купли-продажи, но 5 августа тот не подписал документ, аннулирующий сделку. Утверждается, что при попытке прийти к соглашению и мирному урегулированию господин Ахмедов пригрозил, что продаст свою долю, «хотя не имеет на нее законных прав».

Кроме того, Рустам Ахмедов потребовал внеочередного собрания участников общества, чтобы прекратить полномочия текущего директора — Татьяны (Анатольевны) Володько — и избрать на этот пост самого господина Ахмедова.

ООО «Карьер Горожанский» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал — 1,8 млн руб. С 22 апреля 2025 года контролирует компанию дагестанский предприниматель Рустам Ахмедов, еще 33% принадлежат Манвелу Татосяну. До апреля прошлого года соучредителем общества был Анатолий Володько. В 2025 году выручка карьера составила 150 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 171 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно. Директором с декабря 2022 года является Татьяна Володько.

В январе 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе партнеру экс-начальника Юго-Восточной железной дороги Анатолия Володько Михаилу Пармузину во взыскании с господина Володько и его заместителя Александра Деева 26 млн руб. в рамках «соглашения по предотвращению банкротства» ООО «Пром-нефть-сервис» (ПНС).

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов