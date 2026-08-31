«Иначе последствия почувствует весь финансовый рынок»

Главная глобальная тема, которая тянется с пятницы, — это выступление руководителя ФРС США Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Своими заявлениями Уорш заметно удивил рынок. До этого он считался сторонником сверхмягкой монетарной политики, но в Джексон-Хоуле решил продемонстрировать готовность Центрального банка жестко бороться с инфляцией. Он сказал, что цель по инфляции в 2% остается очень важной и Федрезерв сделает все, чтобы ее достичь. Рынок отреагировал на это как на сигнал о возможном повышении ставки. По мнению игроков, вероятность повышения ставки в сентябре теперь составляет около 50%, а через год ставка будет минимум на 50 базисных пунктов выше. Инвесторы и эксперты при этом пытаются ответить на один вопрос: почему Уорш делает это на фоне усилий американского Казначейства снизить доходность? Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Дело в том, что заявления Уорша привели к резкому росту доходности коротких облигаций: сразу на 10 базисных пунктов выросла доходность двухлетних американских казначейских бумаг — до 4,33%. Выросла и доходность 10-летних облигаций — до 4,71%. Эксперты говорят о том, что заявления Уорша могут быть эмоциональной реакцией. Впервые он выступает среди ведущих банкиров разных государств в Джексон-Хоуле, поэтому, возможно, сконцентрировался именно на инфляции. При этом обслуживание госдолга США уже обходится бюджету в 18,5% всех расходов — $1,25 трлн, что больше расходов на оборону. В последний раз доля была сопоставимой в 1991 году, но тогда доходность 10-летних бумаг составляла 8%. Если доходности продолжат расти, байбэк, который начнется 9 сентября по инициативе Казначейства, сам по себе проблему не решит. Нужны совместные действия Федрезерва и Казначейства. Пока Уорш сосредоточен на борьбе с инфляцией, но для США не менее важная задача — остановить рост стоимости обслуживания госдолга, иначе последствия почувствует весь финансовый рынок.

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