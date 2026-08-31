Вакцине ищут альтернативы

В Москве нет дефицита вакцин для собак. Как узнал “Ъ FM”, в ветеринарных клиниках доступны несколько вариантов российских и импортных комплексных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вакцина «Мультикан-8», 20-ю серию которой изъяли из обращения после около 300 случаев смертей собак в десятке регионов России, также все еще доступна. Но врачи опасаются применять даже те партии, к которым претензий у владельцев животных не было.

С середины августа владельцы собак из Ярославской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Костромы, Саратова и ряда других регионов сообщают о смертельных побочных эффектах после вакцинации препаратом «Мультикан-8». Он должен защищать животное от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Производитель заявил, что отозвал 60 тыс. доз вакцины подозрительных партий.

Однако препараты более раннего производства все еще доступны, рассказали в одной из московских клиник:

«Производитель отозвал партии №20 и №21 — у нас их нет и не было. Альтернативу "Мультикану" могу предложить "Астерион" — тоже российская комплексная вакцина. Гарантию дает производитель, проблемных случаев пока не было. Вакцина закуплена задолго до скандала с "Мультикан-8". Я настаивать не могу — это ваше решение. Нам тоже страшновато».

Альтернативные зарубежные препараты сопоставимы по стоимости с самой массовой российской вакциной, сообщили “Ъ FM” в клинике Vetcity:

«Чешский "Биокан" включает все стандартные инфекции. "Мультикан-8" стоит 2,6 тыс. руб., "Биокан" — 3,41 тыс. руб. Препараты переносятся по-разному, выбирайте с врачом, какая подходит».

Сейчас в Москве доступны как отечественные, так и импортные вакцины для собак.

Среди них «Биокан» (Bioveta, Чехия), «Вангард» (Zoetis, США), а также российские препараты «Гексаканивак» (Ветзвероцентр) и «Карникан» (ВНИИЗЖ). Владельцам животных не стоит полностью отказываться или переносить даты прививки, отмечает директор Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» Александр Фомин:

«То, что произошло с этой вакциной, экстраординарно. Хорошо, что на рынке есть другие вакцины — дефицита иммунобиологических препаратов нет. Если владелец опасается прививаться препаратами "Ветбиохим", можно выбрать других производителей. Побочные эффекты и противопоказания у всех примерно одинаковые: нельзя прививать больных, выздоравливающих, беременных и лактирующих животных, а также щенков моложе восьми недель».

Производитель «Мультикан-8» — «Ветбиохим» — пообещал меры поддержки владельцам погибших животных. Все случаи будут рассматриваться индивидуально. Причины появления бракованной партии пока не озвучены — результаты исследований еще не готовы, утверждают в компании.

Юлия Савина