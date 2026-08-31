Московский «Спартак» потерял очки в матче с «Оренбургом». Красно-белые неожиданно не смогли одолеть одного из аутсайдеров на своем поле. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

После того как «Спартак» обыграл «Зенит», о команде всерьез заговорили как о претенденте на чемпионство. Уровень игры красно-белых действительно впечатляет. Хуану Карлосу Карседо удалось найти баланс между атакой и обороной. Но «Оренбург» предложил народной команде вязкую игру с множеством фолов, и оказалось, что против такого подхода у «Спартака» нет методов.

Несмотря на обилие опасных моментов, забить с игры хозяева так и не смогли.

Более того, на 66-й минуте пропустили. Ответный гол «Спартак» забил с пенальти, но на большее хозяев не хватило. В результате — ничья 1:1. Хотя, по мнению легенды красно-белых Андрея Тихонова, результат должен быть другим:

«У команды было огромное преимущество, контроль мяча, много подходов и передач, которые могли бы завершаться голом. "Спартак" обязан был выиграть. Но видите, как получилось».

Как набирать очки, даже если игра не получается, в очередной раз продемонстрировал «Краснодар». Южане обыграли дома «Ростов» — 1:0 и не просто удержали первое место, а серьезно оторвались от преследователей. Теперь от «Спартака», который занимает вторую строчку, «Краснодар» отделяет пять очков. Почему, несмотря на потери и не самый яркий футбол, команда Галицкого впереди, объяснил футбольный эксперт, тренер Александр Григорян:

«Команда вышла на совершенно другой ментальный уровень. Нет яркой игры — есть три очка».

На один балл от красно-белых отстает «Зенит» — у него третья строчка.

Действующий чемпион взял верх над «Факелом» на выезде со счетом 1:0. Правда, не обошлось без странного судейского решения — единственный мяч забили с пенальти в компенсированное время. Арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый после обычного игрового столкновения в штрафной хозяев и совершил ошибку, уверен комментатор Игорь Кытманов:

«В современном судействе неочевидные пенальти не ставят. Здесь не пенальти».

В шестом туре вообще было немало неоднозначных судейских решений, хотя до этого арбитры работали без серьезных ошибок. Не отстает от тройки лидеров ЦСКА. Армейцы сыграли вничью с «Акроном» (2:2), но идут на четвертой позиции — у них, как и у «Зенита», 12 очков. Так же к лидерам потихоньку приближаются московские динамовцы, обыгравшие «Локомотив» (1:0).

А вот «Локо» после очередного поражения продолжает оставаться в подвале турнирной таблицы — на 14-м месте. Главный тренер Михаил Галактионов, уже не раз говоривший, что железнодорожникам необходимо усиление, еле сдерживал эмоции:

«Я устал на эту тему говорить, поэтому давайте оставим без комментариев. Очередная неделя прошла. Готовимся к кубковому матчу».

В кубке «Локомотив» играет с «Акроном» 1 сентября.

Затем в чемпионате команду ждут неуступчивая «Балтика» и «Зенит». Так что выход «Локомотива» из кризиса без серьезных трансферов может затянуться.

Владимир Осипов