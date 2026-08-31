Фильм Алексея Учителя о Шостаковиче откроет фестиваль «Маяк»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября, откроет картина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная композитору Дмитрию Шостаковичу. В фильме снимались Олег Савцов, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Дарья Балабанова, Мария Смольникова, Лев Зулькарнаев, Данила Козловский и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шостакович

Фото: Шаровский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Дмитрий Шостакович

Фото: Шаровский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Режиссер Алексей Учитель подчеркивает, что «Шум времени» — это не байопик, а «притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и потому позволяет увидеть его большие смыслы». По его словам, «это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе: чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка».

«Мы очень гордимся тем, что четвертый "Маяк" откроет "Шум времени",— картина "большого стиля", по которому лично я очень соскучился при всей любви к "маленьким" человеческим историям, составляющим плоть и кровь нашего фестиваля»,— прокомментировал программный директор «Маяка» Стас Тыркин. Однако он также отметил, что «масштабный, сложнопостановочный, зрелищный кинороман Алексея Учителя — это тоже прежде всего человеческая история», хотя ее действие охватывает 40 лет, а в центре ее «личность космического масштаба».

Фестиваль «Маяк», организованный фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», в нынешнем году пройдет четвертый раз. Его полная программа и состав жюри будут объявлены позднее.

Юлия Шагельман