Компании из стран АТР вдвое увеличили регистрации товарных знаков в России за пять лет
В первом полугодии в России было зарегистрировано более 2,7 тыс. товарных знаков компаний из стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на подсчеты ВТБ и «Онлайн патента».
В исследование входили страны Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Океании. При подсчетах не учитывались Россия, Центральная Азия и Ближний Восток. Число зарегистрированных товарных знаков на имя компаний из Китая выросло больше всего — в 3,6 раза, до 1,9 тыс. товарных знаков. Регистрация товарных знаков из Японии увеличилась в полтора раза (до 192 шт.), из Южной Кореи — в 1,3 раза (238 шт.). За пределами АТР зафиксирован рост товарных знаков из Белоруссии — в 2,7 раза (до 227 шт.) и из Франции — в 2,3 раза (до 166 шт.).
Больше всего товарных знаков было зарегистрировано в сегментах электроники, IT, транспорта, автомобильной продукции и машиностроения, отметили в «Онлайн патенте». Заметен интерес к потребительским категориям — одежде, обуви, косметике, товарам для ухода и другим. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что рост активности азиатского бизнеса в сфере товарных знаков говорит о структурной перестройке российской экономики.
Южнокорейская автомобильная компания Kia Corporation зарегистрировала в России два товарных знака в виде логотипа в начале 2026 года, подав заявки в августе и октябре 2025 года. Эти товарные знаки относятся к передаче данных и к лодкам, локомотивам и автомобилям. За 2025 год Kia зарегистрировала в России 36 товарных знаков.
Китайские заявители в 2025 году подали 1,4 тыс. заявок на патентование изобретений в России, что почти на треть больше по сравнению с 2020 годом (1,1 тыс. заявок). Китай обошел США по этому показателю еще в 2023 году. Также китайские компании запросили охрану на 15 полезных моделей и 1,1 тыс. промышленных образцов.
С 2022 года по февраль 2025 года 43 азиатских бренда, вышедших на российский рынок, сделали ставку на сегменты бытовой техники, электроники, одежды, обуви и товаров для дома. Доля китайских брендов среди азиатских составляет 28%, а южнокорейских — 13%.