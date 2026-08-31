Компании из стран АТР вдвое увеличили регистрации товарных знаков в России за пять лет

В первом полугодии в России было зарегистрировано более 2,7 тыс. товарных знаков компаний из стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на подсчеты ВТБ и «Онлайн патента».

В исследование входили страны Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Океании. При подсчетах не учитывались Россия, Центральная Азия и Ближний Восток. Число зарегистрированных товарных знаков на имя компаний из Китая выросло больше всего — в 3,6 раза, до 1,9 тыс. товарных знаков. Регистрация товарных знаков из Японии увеличилась в полтора раза (до 192 шт.), из Южной Кореи — в 1,3 раза (238 шт.). За пределами АТР зафиксирован рост товарных знаков из Белоруссии — в 2,7 раза (до 227 шт.) и из Франции — в 2,3 раза (до 166 шт.).

Больше всего товарных знаков было зарегистрировано в сегментах электроники, IT, транспорта, автомобильной продукции и машиностроения, отметили в «Онлайн патенте». Заметен интерес к потребительским категориям — одежде, обуви, косметике, товарам для ухода и другим. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что рост активности азиатского бизнеса в сфере товарных знаков говорит о структурной перестройке российской экономики.