Маркетплейс попал под удар

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте, после того как ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Под обстрел попали сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса Ozon. При атаке погибли три человека, в том числе подросток, еще 15 — пострадали. Компания перестала принимать заказы в регионе до восстановления логистических маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ракетного удара по Белгороду

Фото: Официальный канал мэра Белгорода Последствия ракетного удара по Белгороду

Фото: Официальный канал мэра Белгорода

30 августа примерно в 17 часов ВСУ атаковали Белгород. По городу был нанесен ракетный удар. После громких взрывов в некоторых районах возникли пожары. По появившимся в соцсетях фотографиям стало ясно, что произошло возгорание на складе маркетплейса Ozon, расположенном в центре. Жители Белгорода обратили внимание, что не могут сделать заказы на маркетплейсе.

Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что есть пострадавшие. На места пожаров выехали оперативные службы. Почти сразу же пресс-служба Ozon подтвердила, что повреждения получили сортировочный центр и хаб доставки. В компании пообещали помочь пострадавшим, а также заявили, что возобновят доставку и прием товаров на всей территории Белгородской области после восстановления логистических маршрутов.

Через три часа после обстрела господин Шуваев уточнил, что «на территории коммерческого объекта» погибли мужчина и 16-летний подросток, а еще 12 человек получили ранения.

Среди пострадавших оказалось семь молодых людей в возрасте 16 и 17 лет. Их доставили в детскую областную клиническую больницу. Один из подростков находится в тяжелом состоянии, еще одного отпустили домой после оказания помощи. Ближе к ночи в медучреждение с акубаротравмой обратились еще двое подростков и женщина. Лечение они также будут проходить амбулаторно. Утром 31 августа стало известно, что в больнице от полученных ранений скончался один мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ракетного удара по Белгороду

Фото: Официальный канал мэра Белгорода Последствия ракетного удара по Белгороду

Фото: Официальный канал мэра Белгорода

Согласно сообщению Александра Шуваева, возгорания произошли в семи складских помещениях в Белгороде. В одном из них обрушилась кровля. Всего в городе повреждения получили четыре многоквартирных дома, десять коммерческих объектов и административное здание. Мэр областного центра Валентин Демидов в своем Telegram-канале опубликовал фотографии с мест происшествия, в том числе с территории некоего логистического объекта. На части фасада здания видны серьезные повреждения: выбитые стекла, обвалившиеся конструкции, обломки обшивки и металлоконструкций, свисающие части крыши и перекрытий.

По факту ракетного удара по Белгороду главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Региональная прокуратура открыла горячую линию для обращений и оказания правовой помощи пострадавшим в результате обстрела.

Сергей Толмачев, Воронеж