Афганистан предложил США доступ к своим минеральным ресурсам

Афганистан предложил США доступ к минеральным ресурсам в попытке добиться отмены санкций и разморозки активов, пишет Financial Times (FT). Об инициативе заявил глава афганского МИДа Амир Хан Муттаки.

В ответ на вопрос об отношениях с США министр сказал, что Афганистан «безусловно приветствует американские инвестиции в такие секторы, как добыча полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство и торговля». «Отношения между Афганистаном и США следует оценивать не через призму последних 20 лет войны, а на основе будущего сотрудничества. Наша экономическая политика открыта»,— считает глава МИД Афганистана.

По данным FT, геологические исследования свидетельствуют о том, что Афганистан располагает полезными ископаемыми на сумму не менее $1 трлн. В их числе — крупные месторождения меди, железной руды, ниобия, кобальта, золота и лития, которые, по данным газеты, остаются в значительной степени неразработанными из-за десятилетий конфликта.

В июне 2022 года замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мирвайс Хотак говорил о желании торговать с Россией минералами, фруктами, газом, нефтью и пшеницей. За российскую нефть талибы были готовы поставлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые. В том же году, по данным Reuters, «Талибан» заключил контракт с Россией на поставку топлива и зерна.